У Польщі заявили, що шоковані нерішучістю Німеччини щодо постачання танків

Уряд Польщі шокований очевидним небажанням Німеччини дозволити відправку танків Leopard в Україну.

Як повідомляє «Європейська правда», про це в інтерв’ю BBC заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

«Допомога Україні є найважливішим питанням для кожного з нас — особливо для поляків, для нашої нації і для нашого уряду. Ми дуже шоковані позицією Німеччини, яка перешкоджає тому, щоб щось відбувалося», — сказав Ясіна

Він додав, що очікує «хорошої комунікації» на сьогоднішній зустрічі в Рамштайні, де зібралися міністри оборони з близько 50 країн, і що «відправка Leopard відбудеться».

«Я сподіваюся, що наші німецькі друзі і союзники нарешті змінять цю позицію», — додав Ясіна.