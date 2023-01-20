США наполягають на звільненні Татарова та міністра енергетики Галущенка

Міністр енергетики Герман Галущенко може незабаром втратити свою посаду.

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили представники влади.

За їхньою інформацією, дії міністра викликали невдоволення США. Як відомо, у вересні було змінено керівника оператора ОГТСУ Сергія Макогона. Водночас це сталось після зустрічі Галущенка з послом США в Україні Бріджет Брінк. На зустрічі пані посол наголосила міністру на важливості прозорого управління згідно з принципами ОЕСР державними підприємствам, особливо «Укренерго» і ОГТСУ.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що за перші два тижні вересня Україна встановила торговий рекорд, експортувавши електроенергії на $131 млн. Енергія посіла друге місце в торговому балансі України.

«А через влаштований Путіним дефіцит енергоресурсів електроенергія в Європі стала в три-чотири рази дорожче, ніж у нас. Основним бенефіціаром цієї різниці стала держава в особі оператора енергосистеми «Укренерго», — писали «Наші гроші».