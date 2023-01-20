США и Украина разрабатывают масштабное контрнаступление с целью возвращения Крыма

США помогут Украине спланировать контрнаступление с целью возвращения оккупированных территорий, включая Крым: встреча пройдёт в Германии и обсуждение плана военной кампании на 2023 год уже началось, — The New York Times.

По данным издания, командиры отработают наступательные планы и сопоставят их с тем оружием, которое есть у Украины и которое предоставят союзники.

Целью контрнаступления, скорее всего, будет возврат Крыма. Предположительно для этого будет позднее анонсировано еще несколько крупных траншей военной помощи, включая тяжелое наступательное вооружение и возможно штурмовая авиация