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США и Украина разрабатывают масштабное контрнаступление с целью возвращения Крыма

США помогут Украине спланировать контрнаступление с целью возвращения оккупированных территорий, включая Крым: встреча пройдёт в Германии и обсуждение плана военной кампании на 2023 год уже началось, — The New York Times.

По данным издания, командиры отработают наступательные планы и сопоставят их с тем оружием, которое есть у Украины и которое предоставят союзники.

Целью контрнаступления, скорее всего, будет возврат Крыма. Предположительно для этого будет позднее анонсировано еще несколько крупных траншей военной помощи, включая тяжелое наступательное вооружение и возможно штурмовая авиация

20 января, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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