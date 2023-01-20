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Словаччина та Чехія згодні поставити Україні їхні танки Leopard 2

Танк Leopard 2A4 іспанської армії
За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Посилаючись на інформацію з дипломатичних кіл, у FAZ зазначають: Словаччина та Чехія підтримують ідею постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва.

«У межах «кільцевого обміну» Німеччина погодилася замінити їх відремонтованими Leopard 2A4 у меншій кількості, тобто не найновішими версіями. Перші з цих танків були доставлені в Прагу і Братиславу в грудні, також вже почалося навчання екіпажу», — додали в газеті.

  • Нагадаємо, Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки. Згодом повідомлялося, що уряд ФРН не заперечує, аби Варшава надіслала Leopard Україні.
20 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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