Российская нефть смешивается с другими сортами в Сингапуре и реэкспортируется по всему миру — Bloomberg

В Сингапуре российскую нефть смешивают с другими сортами и реэкспортируют по всему миру. Это привело к стремительному росту спроса на резервуары для хранения нефти в республике — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации источников издания, в городе-государстве растут доходы от смешивания дешёвого российской нефти с поставками из других стран, что позволяет скрыть происхождение топлива. Это возможно, поскольку Сингапур не запретил импорт российских нефтепродуктов.

«Мы наблюдаем рост числа запросов на краткосрочное/спотовое хранение на период до декабря», — рассказал представитель компании по хранению нефти Advario Asia Pacific Pte.

Журналисты отмечают, что за прошлый год шестимесячная аренда нефтехранилищ в Сингапуре подорожала на 17-20%. В декабре 2022 года сингапурские нефтеприёмные терминалы приняли более чем в два раза больше российской нафты и мазута, чем в прошлом года.

Город-государство также получил 2,6 миллиона баррелей нефти, что почти в 40 раз больше, чем годом ранее. Скорее всего, российское топливо будет реэкспортировано на рынки Северо-Восточной Азии.

По оценкам вице-президента сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильяма Тана, трейдеры могут получить около 20% прибыли, смешивая российскую нефть с другими сортами и продавая смешанный мазут. При этом обычная маржа от смешивания сортов составляет 10-12%.

«Часть этого смешанного топлива может пойти на бункерное топливо в Сингапуре или будет продаваться близлежащим странам, таким как Индонезия и Вьетнам», — сказал Тан.