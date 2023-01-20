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РФ перекинула 11 гелікоптерів ближче до білорусько-українського кордону

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«З самого ранку 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, насамперед це стосувалося гелікоптерів ВПС РБ та ВКС РФ, які вилітали з аеродрому «Мачулищі». І в результаті відлетіли на аеродроми в Брестській області: «Барановичі», «Осівці» та «Лунинець», — пише «Гаюн».

На аеродром «Барановичі» було перекинуто 2 білоруські гелікоптери Мі-8 та 1 російський вертоліт, а на аеродром «Осовці» – 4 білоруські вертольоти Мі-24.

На аеродромі «Лунинець», який розташований у 50 км від білорусько-українського кордону, з’явилось 11 російських гелікоптерів.

  • Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.
20 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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