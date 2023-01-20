РФ перекинула 11 гелікоптерів ближче до білорусько-українського кордону

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«З самого ранку 19 січня в Білорусі спостерігалося збільшення авіаактивності, насамперед це стосувалося гелікоптерів ВПС РБ та ВКС РФ, які вилітали з аеродрому «Мачулищі». І в результаті відлетіли на аеродроми в Брестській області: «Барановичі», «Осівці» та «Лунинець», — пише «Гаюн».

На аеродром «Барановичі» було перекинуто 2 білоруські гелікоптери Мі-8 та 1 російський вертоліт, а на аеродром «Осовці» – 4 білоруські вертольоти Мі-24.

На аеродромі «Лунинець», який розташований у 50 км від білорусько-українського кордону, з’явилось 11 російських гелікоптерів.