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Резніков назвав три пріоритети України на «Рамштайн-8»

Міністр оборони Олексій Резніков окреслив, яке озброєння потрібне Україні від західних союзників за результатами проведення восьмої міжнародної зустрічі у форматі «Рамштайн».

Джерело: Міноборони України в Twitter

«Є три пріоритети України на «Рамштайн-8″: більше систем ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння та техніки».

  • 20 січня проходить восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат «Рамштайн». Участь у засіданні Контактної групи з оборони України беруть очільники оборонних відомств 50 країн.
20 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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