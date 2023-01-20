Иран не признал аннексию Крыма и ещё четырёх регионов Украины Зеленський звернувся до учасників «Рамштайну», закликав надати F-16 » Резніков назвав три пріоритети України на «Рамштайн-8» Міністр оборони Олексій Резніков окреслив, яке озброєння потрібне Україні від західних союзників за результатами проведення восьмої міжнародної зустрічі у форматі «Рамштайн». Джерело: Міноборони України в Twitter «Є три пріоритети України на «Рамштайн-8″: більше систем ППО; зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси); систематичні постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння та техніки». 20 січня проходить восьма за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України, або формат «Рамштайн». Участь у засіданні Контактної групи з оборони України беруть очільники оборонних відомств 50 країн.