«ППО, ППО і ще раз ППО»: Німеччина анонсувала весняний пакет допомоги Україні на €1 млрд

Про це міністр оборони Німеччини заявив під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро», — сказав він і додав: «Пріоритет №1 – це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси».

Як зазначив Борис Пісторіус, ФРН відправить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard, системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Зокрема, буде організовано логістику та навчання українських захисників на БМП і Patriot, воно розпочнеться наприкінці січня.