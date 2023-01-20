Польща припускає надання Україні танків Leopard без згоди Німеччини

Про це в коментарі телеканалу Polsat News заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

«Згода є другорядним питанням. Або ми цю згоду отримаємо, або самі зробимо так, як треба»,- зазначив Моравецький, додаючи, що декілька країн домовилися про передачу танків Україні.

«Тут найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші країни якомога швидше запропонували свої сучасні танки і важку техніку. Від цього може залежати здатність відстоювати свободу в Україні, а відтак і безпека всієї Європи»,- констатував польський прем’єр.

За його словами, рішення про передачу Україні танків є «ключовим». Відповідно до різних експертиз та аналізів, Росія готується до нового наступу, ймовірно, в лютому. Відтак, до цього часу Україна повинна отримати нову зброю і заповнити прогалини у військовій техніці там, де це необхідно. Зокрема, йдеться про танки та БМП.

«Ми продовжуватимемо діяти, продовжуватимемо тиснути на офіс канцлера та Німеччину, щоб вони якомога швидше відповіли на нашу пропозицію (про передачу танків – ред.)», — заявив Моравецький.

Як зазначає CNN, цього тижня відбулася серії переговорів на високому рівні щодо України, напередодні зустрічі у «форматі Рамштайн», яка відбудеться у п’ятницю, 20 січня.

Зокрема Ллойд Остін має намір зустрітись з новим керівником міноборони Німеччини. Остін сказав, що двоє керівників оборони обговорять у четвер «деякі питання, які ми розглянемо завтра в контактній групі».

У середу, 18 січня, високопоставлений представник оборони США заявив, що Остін «тисне на німців», щоб вони дозволили передати їхні танки Leopard в Україну, щоб дати Києву «здатність у вирішальний момент» протистояти будь-якому потенційному весняному наступу Росії.

«Ми дуже оптимістично налаштовані на те, що досягнемо прогресу у виконанні цієї вимоги до кінця тижня», — додав чиновник.