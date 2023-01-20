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Польща планує провести вишкіл танкової бригади ЗСУ до березня

шеврон ЗСУ
Польща продовжує підтримувати Україну. Зокрема країна планує навчити танкову бригаду Збройних сил нашої держави у рамках нового пакета підтримки

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у твіттері.

«У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів», — розповів він.

За словами міністра, йдеться про танкову бригаду ЗСУ. Крім того, Блащак розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9. У Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.

20 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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