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Контрнаступ ЗСУ можливий навесні в разі отримання найближчим часом військової допомоги від США

ЗСУ
З початком весни Україна може піти в контрнаступ у разі отримання військової допомоги від США, але РФ намагається наростити присутність на фронті

Про це заяви директор інформаційно-консалтингової компанії Сергій Згурець в етері Еспресо.

«Ми говоримо про те, що в разі надходження обіцяної військової допомоги зі США й інших країн упродовж найближчого часу з початком весни ми можемо говорити про проведення активних наступальних дій», — наголосив він.

Сергій Згурець зауважив, що росіяни теж намагаються збільшити кількість особового складу на всіх лініях фронту, і це ускладнює просування наших військ. Він додав, що в будь-якому разі й Україна, і РФ прагнуть підготувати якомога більше резервів залежно від того, які можливості вони мають.

20 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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