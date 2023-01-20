Иран не признал аннексию Крыма и ещё четырёх регионов Украины

Иран не признаёт аннексию Крыма и ещё четырёх регионов Украины, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

«Мы признаём суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины», – заявил Абдоллахиян.

Он также сказал, что власти Ирана настаивают на своём «последовательном принципе» во внешней политике.

«Когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип», – добавил министр.

Ранее СМИ со ссылкой на источники неоднократно сообщали, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются на войне в Украине. Киев обвинял Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты.

В ноябре 2022 года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждал, что они были отправлены до начала войны в Украине. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.

В январе этого года стало известно, что Иран получит российские истребители Су-35, которые станут самыми современными самолётами в армии страны. Представители администрации президента США Джо Байдена ранее сообщили журналистам, что сотрудничество России и Ирана в военной сфере достигло »беспрецедентного уровня».

Россия аннексировала Крым в 2014 году. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооружённым путём бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.