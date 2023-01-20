Британські чиновники готові передати Україні аналоги ракет ATACMS

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 18 січня ​​заступник голови Пентагону Колін Каль заявив, що стосовно постачання ATACMS в Україну США дотримуються позиції «згодні не погоджуватися».

На тлі цього британські офіційні особи більш відкриті щодо постачання схожих систем. CNN додає, що ці дискусії відбуваються «тихо», адже Британія не хоче здаватися окремою від союзників.

Телекомпанія зазначає, що українські чиновники попросили Лондон взяти на себе більше провідну роль у цьому питанні.

«Вони також хочуть, щоб британські офіційні особи більш агресивно інформували міністрів закордонних справ і міністрів оборони союзників про те, що, на думку українців, є оперативними реаліями війни, і що їм потрібно, щоб у ній виграти», — йдеться в матеріалі.