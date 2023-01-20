Британська розвідка назвала ймовірну чисельність ПВК Вагнера на фронті в Україні

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у twitter.

За даними держреєстру Росії, воєнізована група Вагнера офіційно зареєстрована як юридична особа на 27 грудня 2022 року. Група оголосила свою основну діяльність «консалтингом у галузі управління»; про військову службу не згадувалося.

«Поки незрозуміло, якою мірою структура «ПВК Центр Вагнера» використовуватиметься для управління воєнізованою діяльністю Вагнера», йдеться в повідомленні.

Британське міноборони нагадує, що приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, попри тривалі дискусії про реформування закону. Тож власник ПВК Вагнера Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через державні контракти, укладені іншими його компаніями.

«Реєстрація продовжує напрочуд швидкий розвиток публічного профілю традиційно непрозорої групи. Пригожин зізнався на підставі Вагнера лише у вересні 2022 року; у жовтні 2022 року він відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі», — зазначається в повідомленні.

Розвідка Британії відзначає, що до складу ПВК Вагнера входить 50 тис. людей в Україні й група «стала ключовим компонентом української кампанії».

«Реєстрація, ймовірно, спрямована на те, щоб максимізувати комерційну вигоду Пригожина і ще більше узаконити дедалі відомішу організацію», — додали в міноборони Британії.