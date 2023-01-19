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За час повномасштабної війни від дій РФ загинуло щонайменше 459 українських дітей

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

«Станом на ранок 19 січня 2023 року більше ніж 1368 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 909 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — пише пресслужба.

Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже бойові дії тривають, а інформації з тимчасово окупованих територій не надходять.

Найбільше постраждало українських дітей на Донеччині — 429, Харківщині — 269, Київщині — 117, у Запорізькій області — 84, Херсонській — 83, Миколаївській — 82, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 57.

Станом на 19 січня зниклими безвісти вважаються 337 дітлахів. Також 13 916 — рашисти депортували з тимчасово окупованих територій України.

Унаслідок бомбардування та російських обстрілів пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 337 повністю зруйновані.

19 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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