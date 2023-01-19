Як вибрати засіб для очищення обличчя для різних типів шкіри?

Регулярне очищення обличчя від пилу, бруду, себуму та залишків макіяжу — основа щоденного догляду. Однак варто розуміти, що очищення жирної, дуже пересушеної та проблемної шкіри має свої особливості.

Чому для різних типів шкіри потрібні різні засоби?

Якщо певний гель для вмивання виявився ідеальним для вашої подруги, це ще не означає, що та ж косметика стане ідеальної для вас. Вибирати засіб для очищення обличчя слід індивідуально, зважаючи на такі особливості:

тип шкіри;

наявність вікових змін;

присутність дерматологічних проблем (чутливість, акне, розширені пори тощо).

Формула і текстура якісних засобів для очищення різних типів шкіри відрізняються. Так для жирної з розширеними порами більше годяться гелеподібні з густою консистенцією. Для чутливої, схильної до подразнень краще купити м’яку пінку, молочко чи міцелярну воду. А суху і тьмяну варто очищувати косметичними продуктами, які пом’якшують епідерміс і обережно видаляють відмерлі частинки.

Практичні поради щодо вибору очищувального засобу

Головне правило вибору будь-якої косметики для обличчя — не купувати надто дешеві засоби невідомих брендів. В їхньому складі зазвичай використовуються неякісні компоненти, які можуть нашкодити шкірі. Краще віддати перевагу гіпоалергенній дерматокосметиці з підтвердженою безпечністю та ефективністю. Одним зі світових лідерів з виробництва такої продукції є міжнародний бренд Vichy. В асортименті цієї торгової марки є чимало засобів для догляду за шкірою та волоссям.

Вибираючи косметику для очищення обличчя, в ідеалі варто купити декілька варіантів з різною дією. Так, для щоденного зняття макіяжу ідеальним буде косметичний продукт на основі термальної води та гідрофільної олії. Він ефективно розчиняє частинки макіяжу і делікатно знімає їх зі шкіри. В асортименті Vichy такі засоби є в лінійці Purete Thermale.

Для вечірнього вмивання обличчя хорошим вибором стане очищувальний гель, наприклад, Normaderm. Гелеподібні засоби здатні глибоко проникати в пори й розчиняти себум, бруд.

Для вранішнього вмивання, коли епідерміс необхідно лише злегка освіжити після ночі, згодиться пінка для делікатного очищення чи крем-гель з матуючим ефектом (для жирної шкіри). Такі засоби також можна знайти в асортименті Vichy.

І найважливіше. Щоб підтримувати здоровий і красивий вигляд шкіри обличчя, її варто не тільки правильно очищувати, але й регулярно зволожувати та балувати хоч зрідка живильними масками.