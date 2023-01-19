Я не зовсім впевнений, що Путін живий — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким у Росії можливо вести переговори.

Про це він заявив, виступаючи через відеозв’язок на «Українському сніданку» у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Ми три роки робили все, щоби дипломатією звільнити наші землі. Хтось не хотів, хтось не мав часу, хтось слав умови. Їх було багато і все з центром у Москві», — сказав він.

«Я не розумію, з ким і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють на «хромакеї» (зелене тло, на яке можна накладати будь-яку картинку. — Ред.)… не зовсім розумію, що це він. Я не до кінця розумію, що він живий. Я не знаю, хто ухвалює рішення, що за коло осіб. Коли ми говоримо «мирні переговори, я не зовсім розумію з ким», — сказав Зеленський.

«Росія має знайти когось, а потім щось запропонувати», — сказав він.