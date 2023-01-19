ВСУ получат 50 БМП CV90 и САУ Archer от Швеции в кратчайший срок

Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, цитирует его Expressen.

По его словам, Швеция пришлет Украине до 50 БМП CV90, неназванное количество САУ Archer, а также противотанковые системы NLAW. Он отметил, что обучение украинских бойцов на системах должно пройти в течении пары месяцев.

«Ожидаемый эффект от этого пакета состоит в том, чтобы лучше вооружить Украину для наземных боев. Упомянутые платформы предназначены для наземных боевых действий», — сказал министр.

Йонсон заявил, что САУ Archer станет хорошим дополнением к тем системам, которые уже есть в Украине.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул, что западные демократии не потеряют свое единство, как на это рассчитывает Россия.

«Обширная поддержка со стороны США и других стран абсолютно необходима. Единство между США и ЕС было столь же важным, как и единство внутри ЕС», — резюмировал он.

Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.