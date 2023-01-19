Весь берег Чорного моря охороняють від висадки десанту

В Оперативному командуванні «Південь» запевняють, що на всій лінії узбережжя Чорного моря забезпечено протидесантну оборону — командувач військ ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук, якого цитує Military Media Center

«Від початку повномасштабного вторгнення Росії, на всій лінії узбережжя Чорного моря, зокрема на Одещині і Миколаївщині, забезпечено протидесантну оборону.

Наше завдання — не залишити шансу противнику на реалізацію злочинних планів.

Задум висадити свій десант росіяни з 24 лютого 2022 року так і не змогли реалізувати. Це було б для них самогубством».

За словами генерал-майора, командування тримає напоготові сили протидії і готове застосувати зброю, саме тому ворожі кораблі тримаються віддалено, поза зоною ураження.

Також для них підготовлено заміновані підступи з моря.