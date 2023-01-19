Україна отримає додаткові БМП M2 Bradley у новому американському пакеті допомоги

До нового пакету військової допомоги від США увійдуть 50 бойових машин піхоти M2 Bradley. Таким чином парк ЗСУ зросте до 100 одиниць БМП цього типу.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на високопоставленого американського чиновника Міністерства оборони.

Він також підтвердив бажання передати Україні близько 100 колісних 8×8 бронемашин “Stryker”. Їх можуть доставити ЗСУ протягом кількох найближчих тижнів.

Чиновник пояснив відсутність у пакеті американських танків M1 Abrams: “Це дуже складна техніка. Це дорого, на ньому важко тренуватися. Він має реактивний двигун, я думаю, це приблизно три галони на милю реактивного палива (700 л на 100 км – ред.). Це не найпростіша система в обслуговуванні. ..ми не повинні надавати українцям системи, які вони не можуть відремонтувати, вони не можуть підтримувати, і вони і що вони в довгостроковій перспективі не можуть дозволити собі, тому що це не корисно“.

Бронемашини M2A2 ODS-SA Bradley нацгвардії США. 2021 рік. США. Фото: Нацгвардія США

Нагадаємо, про передачу 50 одиниць M2 Bradley оголосили у перший тиждень січня.