Stryker і GLSDB увійдуть до нового пакету допомоги від США Україні – POLITICO

Сполучені Штати Америки оголосять 20 січня 2023 року новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі “Рамштайн” (ФРН).

Про це POLITICO повідомляє з посиланням на трьох американських чиновників.

До переліку зброї для України, найімовірніше, увійдуть 8×8 бронемашини сімейства Stryker.

Також до пакету мають увійти високоточні плануючі бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з дальністю ураження понад 150 км. Такими боєприпасами можна вести вогонь з пускових установок HIMARS та M270.

Боєприпас GLSDB фото від SAAB

Танки M1 Abrams поки що не будуть постачатися Україні. Причина – заскладна логістика і подальше технічне обслуговування. Проте США більше не переймаються тим, що західні танки можуть спровокувати ескалацію з боку Москви.

Також США поки що не готові постачати Україні ракетні комплекси ATACMS.

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Фото – Міністерство оборони США

Фінальний перелік пакету ще не ухвалений і він може змінюватися до кінця тижня. Чиновники повідомили POLITICO, що він включатиме “боєприпаси, артилерію та броню”.

На зустріч на базу “Рамштайн” прибудуть як міністр оборони США Ллойд Остін, так і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.