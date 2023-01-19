Спецтрибунал для Путіна і Лукашенка: Європарламент ухвалив резолюцію

У четвер, 19 січня, Європарламент більшістю голосів ухвалив рішення про створення трибуналу за злочин агресії Росії проти України

«За» цей документ проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися 33 європейських політики, передає Gazeta.ua.

Ідеться про незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування воєнних злочинців.

В документі сказано, що трибунал мають заснувати на основі міжнародної угоди між країнами-однодумцями, за підтримки Генеральної асамблеї ООН і у співпраці з Україною.

Діяльність трибуналу має ґрунтуватися на принципах та стандартах Міжнародного кримінального суду та Римського статуту.

Депутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Володимира Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і керівництво Білорусі.

«Європарламент щойно проголосував за резолюцію, що не має обов’язкової сили, яка закликає до створення спеціального міжнародного суду для переслідування злочинів агресії проти України з боку Росії, зазначивши, що він має вести розслідування не лише щодо Путіна та російського керівництва, а й Лукашенка та керівництва Білорусі», — написав брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції щодо злочину агресії проти України.

«Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти», — написав президент у Twitter.