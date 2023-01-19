Розпочнуться зйомки фільму про Майкла Джексона від продюсера «Богемської рапсодії»

Про це повідомляє видання Deadline.

Власні джерела видання зазначають, що у фільмі будуть згадані усі ключові етапи кар’єри співака — від виступів у дитинстві у складі «The Jackson 5» до кар’єри всесвітньо відомої зірки.

Однак наголошено, що у фільмі також буде безпосередньо розглянуто звинувачення в педофілії, які переслідували Джексона аж до його смерті у 2009 році у віці 50 років від зупинки серця.

Режисером фільму став Антуан Фукуа, відомий своєю стрічкою «Тренувальний день», але більшою мірою він відомий саме як режисер кліпів. Сценарій розробив Джон Логан, а продюсером фільму стане Грем Кінг, відомий своєю роботою над «Богемською рапсодією».

«Грем Кінг перетворив історію Фредді Мерк’юрі у блокбастер «Богемська рапсодія», номінований на премію «Оскар» як найкращий фільм», — відзначає Deadline.

Робота над фільмом почнеться вже у цьому році. Deadline зазначає, що стрічка про Джексона може стати світовим лідером, таким як «Богемська рапсодія», яка зібрала понад 900 мільйонів доларів у прокаті та викликала новий інтерес до музики Queen.