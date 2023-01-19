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Провідні республіканці закликали Байдена та Шольца надати Україні ракети ATACMS і танки Leopard

Провідні республіканці закликали Байдена та Шольца надати Україні ракети ATACMS і танки Leopard

Глави комітету із закордонних справ та збройних сил Палати представників США Майкл Маккол та Майк Роджерс (Республіканська партія) закликали президента Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 та ракети ATACMS.

Про це йдеться у спільній заяві конгресменів.

Маккол і Роджерс закликають адміністрацію Байдена та союзників якнайшвидше дати Україні зброю для перемоги над Росією.

За їхніми словами, “нинішнє заламування рук і нерішучість” адміністрації Байдена та деяких європейських союзників у питанні надання критично важливих систем озброєнь Україні нагадує слабку політику 2021 року, коли була відмова від санкцій щодо Північного потоку-2 або надання американських Stinger перед повномасштабним вторгненням.

“Хоча ця політика не змогла стримати цей конфлікт, нинішня нерішучість і самостримування продовжать його, що коштуватиме українцям життя”, — сказано у заяві.

Конгресмени підкреслили, що настав час урядам Байдена і Шольца наслідувати приклад Великої Британії та країн Східної Європи і передати Україні танки Leopard 2, ракети ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності без зволікання.

19 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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