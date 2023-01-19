Мадонна снялась в образах Девы Марии и Иисуса

Мадонна стала героиней нового выпуска Vanity Fair — провокационная фотосессия поп-дивы, обыгрывающая религиозные мотивы, вышла сразу в итальянском, испанском и французском изданиях. Арт-проект с Мадонной в образе Девы Марии, а также в образе Иисуса в женском обличье на Тайной вечере был снят дуэтом Луиджи & Янго. Также звезда предстала в образе Фриды Кало, которую назвала своей музой.

На страницах журнала 64-летняя певица объявила, что готовит тур в честь 40-летия своей карьеры, и рассказала в интервью о чувстве влюбленности, критике со стороны Католической церкви, своих детях и поддержке сообщества ЛГБТК+.

Мадонна

За плечами певицы поистине впечатляющая карьера, но самым большим триумфом в жизни Мадонна назвала то, что она вырастила детей, добавив, что это была «самая тяжелая битва».

«Сегодня я все еще пытаюсь понять, как быть матерью и выполнять свою работу. Потому что, кем бы ты ни был, иметь детей и воспитывать их — это настоящее искусство. И руководства никто не дает. Вы должны учиться на ошибках. Это профессия, которая требует много времени. И это утомительно, потому что никогда не бывает покоя».

Мадонна

У Мадонны двое биологических детей — дочь Лурдес (Лола) и сын Рокко, а также четверо приемных детей — сын Дэвид, девочки-близнецы Стелла и Эстер и дочь Мерси.

«Что делает меня самой счастливой, так это то, что каждый из них открыл свое собственное творческое начало, и то, что оно исходит из их подлинного интереса. Я никогда не поощряла свою дочь Лолу заниматься музыкой, а сына Рокко — рисованием. Но я всегда знакомила их с искусством, с музыкой, и я счастлива, что они нашли способы самовыражения. Я уважаю и восхищаюсь ими и тем, что они делают», — рассказала Мадонна.

Стоит отметить, что музыке себя Лурдес посвятила относительно недавно. Девушка также строит модельную карьеру.

Певица, которая сейчас официально не состоит ни с кем в отношениях (она встречалась с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом, но в прошлом году появились сообщения, что они расстались), рассказала о том, что может заставить ее влюбиться в человека.

«Когда вы говорите с кем-то на одном языке. Когда вы смотрите на мир одинаково и чувствуете себя единомышленниками. Я влюбляюсь в творческих людей, в тех, кто как-то проявляет свою креативность», — поделилась Мадонна.

Мадонна

Певица также прокомментировала свой давний конфликт с Ватиканом.

«Впервые я почувствовала себя атакованной, когда давала пресс-конференцию в Риме во время съемок фильма «В постели с Мадонной» (фильм вышел в 1991 году. — Прим. ред.). Ведь я воспитана в традициях католической веры и поняла, что если церковь не способна воспринять мою работу как художника как нечто положительное, то это проблема ее представителей. Они не понимали, что мое творчество объединяет людей, дает им свободу самовыражения, единство. Это было зеркалом учения Иисуса и христианства, поэтому те, кто нападал на меня, были лицемерами», — сказала Мадонна, добавив, что сегодня ее отношения с религией «состоят из совершенствования духовных практик» и что «существует метафизический и мистический мир, частью которого мы все являемся».

Мадонна

Мадонна

Поп-дива поделилась и своими впечатлениями от новой фотосессии на религиозную тему.

«Как известно, на Тайной вечере появляются Иисус и его ученики, все мужчины, поэтому я подумала, что было бы интересно все перевернуть и наполнить Иисуса женской энергией в окружении учениц. Мне понравилась идея поиграть с этим противоречием, которое на самом деле таковым не является», — призналась Мадонна.

Провокации на церковную тему неразрывно связаны с образом Мадонны. Этим она начала заниматься еще на заре своей карьеры (достаточно вспомнить клип Like a Prayer 1989 года) и регулярно эпатировала публику на своих концертах, например, декорациями в виде крестов. В итоге Мадонна даже была отлучена от церкви Ватиканом, но в прошлом году певица обратилась к понтифику с просьбой пересмотреть это решение.

Мадонна

Мадонна

Знаменитость, которая является и настоящей иконой для ЛГБТК+, рассказала, что поддержка со стороны этого сообщества имела для нее особое значение.

«Я думаю, что предоставление права голоса другим было частью моего творческого пути. Когда я начинала в Нью-Йорке, меня окружали очень разные люди. Меня поддержали люди разных национальностей и члены сообщества ЛГБТК+. Они были моей опорой, так как же я могла не поддержать и их?».

Мадонна

Мадонна также призналась, что ей знакомо чувство внутренней хрупкости.

«Я не думаю, что возможно быть художницей или человеком, не чувствуя себя сломленным или обиженным. Без этого чувства нет жизни», — заявила она, добавив, что, по ее мнению, мир остается патриархальным и с этим надо бороться.

Состояние общества в современном мире, по признанию Мадонны, ее пугает.

«Я в ужасе от жизни в обществе, где вы не можете свободно выражать свою индивидуальность или свои мысли. Я чувствую, что люди все больше и больше боятся выражать свое мнение, быть подлинными. Это как жить в одном из тех футуристических фильмов-антиутопий. Проблема в том, что они, кажется, воплотились в реальность», — сказала она.