Франція розглядає можливість передачі Україні танків Leclerc

Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

За словами французького чиновника, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, питання розглядатимуть на спільному засіданні французьких і німецьких чиновників в неділю, 22 січня.

«Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо про це», — сказав французький чиновник журналістам, перш ніж підтвердити майбутню зустріч у неділю. «Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французько-німецького кабінету».

У Politico ствердили: західні офіційні особи побоюються, що в України залишилося небагато часу до того, як Росія почне новий, ширший наступ, і це, ймовірно, потребуватиме постачання танків для зміцнення оборони.