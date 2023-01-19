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Франція розглядає можливість передачі Україні танків Leclerc

Танк AMX-56 Leclerc
Французькі урядовці розглядають можливість передачі власних бойових танків Leclerc для потреб України, зокрема, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок Leopard 2

Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

За словами французького чиновника, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, питання розглядатимуть на спільному засіданні французьких і німецьких чиновників в неділю, 22 січня.

«Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо про це», — сказав французький чиновник журналістам, перш ніж підтвердити майбутню зустріч у неділю. «Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французько-німецького кабінету».

У Politico ствердили: західні офіційні особи побоюються, що в України залишилося небагато часу до того, як Росія почне новий, ширший наступ, і це, ймовірно, потребуватиме постачання танків для зміцнення оборони.

19 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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