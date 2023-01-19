Болгарія у вирішальний період війни таємно надавала Україні пальне та боєприпаси

Болгарія таємно надавала величезну підтримку Україні у вигляді боєприпасів та дизельного пального у вирішальні місяці війни.

Про це ідеться в дослідженні німецького видання Die Welt.

Вважалося, що Болгарія утримувалася від постачання зброї Києву. Але дослідження показує, що Софія передала українському війську з квітня по серпень близько 40 відсотків танків і автомобілів, яких воно потребувало.

Коли 28 квітня прем’єр-міністр Кирил Петков приїхав до Києва, було оголошено, що Болгарія ремонтуватиме військову техніку з України.

Зазначається, що до того уряд Болгарії вже ініціював процедуру надання всеосяжної військової допомоги Україні.

Боєприпаси та озброєння потрапляли в Україну через посередників, при цьому Болгарія покривала подекуди третину всіх потреб української армії. Оплачували поставки США та Велика Британія.

Софія також експортувала в Україну дизельне пальне, яке виробляла з російської нафти.

За цією позицією країни стояли тодішній виконувач обов’язки прем’єр-міністра Петков та міністр фінансів Асен Васильєв. Васильєв з перших годин війни переконував країни ЄС відключити росію від платіжної системи Swift і заморозити європейські облігації, випущені російським центральним банком, і врешті-решт Єврокомісія підтримала цей крок.

росія намагалася чинити тиск на Болгарію, натомість Софія з березня по червень вислала 70 співробітників посольства рф.