Європейський єврейський конгрес вимагає від Лаврова вибачень за порівняння росіян із жертвами Голокосту

Європейський єврейський конгрес (EJC) відреагував на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером.
Як передає Цензор.НЕТ , про це йдеться в заяві EJC.
«Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту», — сказав президент EJC Аріель Музікант.
«Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова вибачитися і відкликати ці коментарі», — додав він.
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