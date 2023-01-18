За добу з-за кордону в Україну приїхали 34 тис. людей, стільки ж – виїхали

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Так, за інформацією прикордонників, з України минулої доби вибули 34 тисячі людей. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу також 34 тисячі людей, з них 31 тисяча – українці.

Також за добу оформлено 63 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону України затримано 11 чоловіків, четверо з яких намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 7 – затримані поза ними.Також через кордон не пропущено вісьмох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.