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За добу з-за кордону в Україну приїхали 34 тис. людей, стільки ж – виїхали

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Упродовж минулої доби, 17 січня, західні кордони України з ЄС і Молдовою перетнули 68 тисяч людей і 18 тисяч транспортних засобів

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України – Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Так, за інформацією прикордонників, з України минулої доби вибули 34 тисячі людей. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу також 34 тисячі людей, з них 31 тисяча – українці.

Також за добу оформлено 63 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону України затримано 11 чоловіків, четверо з яких намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 7 – затримані поза ними.Також через кордон не пропущено вісьмох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.

18 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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