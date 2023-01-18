Вперше після звинувачень у сексуальному насильстві Кевіну Спейсі вручили нагороду

Про це пише The Associated Press.

Актора Кевіна Спейсі вперше запросили на церемонію та вручили кінонагороду Stella della Mole Award. Враховуючи масштаб скандалу, спричиненого звинуваченнями проти актора, він подякував Національному музею кіно в Турині за сміливість запросити його.

Спейсі отримав нагороду за життєві досягнення від музею, а потім представив фільм 1999 року «Краса по-американськи», за роль у якому він отримав свій другий «Оскар».

«Я справді благословенний, вдячний і принижений, — сказав Спейсі. — Вручаючи цю нагороду, вони стають на захист художніх досягнень, і за це їм слід аплодувати».

Серед попередніх лауреатів премії Stella della Mole Award були актори Ізабелла Росселліні та Моніка Беллуччі, а також режисер Даріо Ардженто.

Цей захід став першим виступом Спейсі за п’ять років. Після появи кількох звинувачень у сексуальному насильстві актор втратив головну роль у серіалі Netflix «Картковий будиночок», а також втратив усі інші запрошення в кіно.

Під час церемонії нагородження та заходів після Спейсі не став прямо говорити про звинувачення. Але відзначив лояльність багатьох шанувальників та подякував їм за це.

Спейсі сказав, що він також «надзвичайно вдячний» італійському режисеру Френку Неро, який запросив його на роль у фільмі «Людина, яка намалювала Бога», який знімався в Турині.