 
«  
  »

Вимоги Путіна до України визнати «нові територіальні реалії» неприйнятні, – Блінкен

Ентоні Блінкен
Вимога Росії щодо визнання незаконно захоплених територій України не може бути виконана

Про це під час пресконференції у Вашингтоні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

«Слід прислухатися до Путіна під час його нещодавньої розмови із турецьким президентом Ердоганом, під час якої він заявив, що поки Україна не визнає те, що він називає новими територіальними реаліями, немає про що домовлятися. Іншими словами, поки Україна не визнає та не прийме той факт, що захоплені Росією силоміць території не повернуться, мови не може бути про перемовини. Звісно, це неприйнятно», — сказав Блінкен.

За його словами, такий підхід Росії показує, що вона насправді наразі не зацікавлена у дипломатичному припиненні війни в Україні.

18 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  