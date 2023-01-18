США нададуть Україні ЗРК Avenger

Україна отримає американські самохідні зенітно-ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger. Це озброєння входить у новий пакет допомоги від США.

Про це повідомляє радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

У Білому домі Джейк Салліван заявив, що новий пакет допомоги має покращити протиповітряну оборону України.

«Посилена протиповітряна оборона буде критично важливою для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на критично важливу цивільну інфраструктуру», — сказав Салліван.

Він не став обговорювати загальну суму фінансування, але зазначив, що воно включатиме ракети Stinger та 4 комплекси Avenger.

AN/TWQ-1 Avenger

ЗРК AN/TWQ-1 Avenger. Фото: US Army

AN/TWQ-1 Avenger – це американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, встановлений на шасі американського армійського позашляховика HMMWV. Комплекс розроблений американською компанією Boeing Aerospace Company разом із General Electriс. Він призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 км та дальностях 0,5-5,5 км.

На ЗРК встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет Browning M2 калібру 12,7 мм та оптико-електронну станцію. У комплект поставки входить пульт дистанційного керування. Система виявлення всепогодна і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості завдяки вбудованому тепловізору.

За рахунок високоманеврених ракет, що здатні самостійно наводитись на ціль, великокаліберному зенітному кулемету та високому рівню автоматизації, цей комплекс має стати ефективним та дешевим засобом протидії крилатим ракетам та іранським баражуючим БПЛА Shahed 136, які Росія неодноразово використовувала для атак на території України.

Застосування у зенітному комплексі відносно дешевих та розповсюджених ракет від переносного зенітного ракетного комплексу FIM-92 Stinger, які масово постачаються в Україну західними країнами-партнерами, дозволяє йому швидко інтегруватись в українську логістику та стати на бойове чергування.

Avenger може слугувати не лише мобільною вогневою установкою для боротьби з баражуючими боєприпасами та крилатими ракетами. Цей зенітно-ракетний комплекс також може посилити протиповітряну оборону підрозділів сухопутних військ на передовій, захищаючи їх від ворожої армійської авіації та безпілотних літальних апаратів.

Також новий ЗРК може працювати під час руху в колоні техніки: захищати і себе, й інші бойові машини. Це суттєва перевага над звичайним піхотним розрахунком із переносним зенітним комплексом.

Також Avenger може однаково якісно працювати за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. А негода та сутінки – це слабке місце піхотних розрахунків ПЗРК.