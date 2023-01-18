Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, Росія має програти

Війна в Україні завершиться, коли Російська Федерація в ній програє.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Щоб війна закінчилася, Росія має програти», — заявив Шольц.

Канцлер заявив, що саме тому Німеччина постачає зброю для Збройних сил України.

За його словами, це відбувається у тісній комунікації із західними партнерами. Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Канцлер додав, що війна РФ проти України вплинула на всіх.

«Минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти», — додав Шольц.

До цього Шольц заявив, що Росія зазнала повного фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей.