У віці 100 років помер сотенний УПА і Герой України Мирослав Симчич ЄС став найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки України від початку війни, — Боррель » Прикордонники зупинили спробу прориву росіян до Бахмута Кілька груп піхоти військових Росії намагалися обійти опорний пункт українських захисників біля Бахмута Донецької області – прикордонники зупинили маневр та знищили окупантів. «Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу». У ДПСУ уточнили, що ураження здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей – 5 вбитими та 7 пораненими.