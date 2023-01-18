Представниця Польщі на «Міс Всесвіт» розповіла про «особливий звʼязок» з українкою

Своїми думками Олександра Клепачка поділилась в Instagram.

14 січня у Новому Орлеані, США, завершився конкурс краси «Міс Всесвіт 2022». Україну на сцені представляла Вікторія Апанасенко, а Польщу — Олександра Клепачка.

Після завершення конкурсу полька залишила теплий допис про спілкування та дружбу з українкою. Вона розповіла, що як волонтерка допомагала жителям України, що втекли від російської війни.

«Під час конкурсу «Міс Всесвіт» я мала нагоду зустріти декого особливого — Вікторію Апанасенко. Перед тим, як ми полетіли в США, ми спілкувалися одна з одною, відчуваючи, що у нас особливий зв’язок. Я побачила і відчула зло війни в Україні. Я допомагала збирати подарунки для біженців і організовувати їхні життя тут. Я бачила тисячі матерів і дітей, старших і молодших жінок, які змушені були тікати від війни», — поділилась Клепачка.

Модель із Польщі зазначила, що конкурс став для Апанасенко платформою, щоб ще раз заявити світу про те, що відбувається в Україні.

«Ми повинні вголос говорити про важливість миру, свободи та незалежності. Не можна забувати, що людяність – це ще й співпереживання. Вікторія, я хочу, щоб у твоєму домі було мирно і безпечно. Я хотіла б, щоб вся Україна була країною, де знову лунає дитячий сміх, а не свист куль і вибухи бомб. Я хотіла б, щоб кожен міг повернутися до власного дому з почуттям безпеки», — додала полька.