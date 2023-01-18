Поблизу дитячого садочка у Броварах впав вертоліт: 17 людей загинуло, серед них — керівництво МВС

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що кількість загиблих унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах зросла до 17 людей.

Про це повідомив голова національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що в Броварах розбився гвинтокрил, який належав Державній службі з надзвичайних ситуацій. У ньому перебувало керівництво МВС, яке загинуло внаслідок аварії: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС.

Також Клименко додав, що наразі відомо про 16 загиблих, серед них — 2 дітей. Дев’ятеро загиблих, включно з керівництвом МВС, перебували на борту гелікоптера.

Ще 22 людини, серед яких 10 дітей, постраждали. Вони перебувають у лікарні.

Про це в коментарі «Суспільному» повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Вона зазначила, що внаслідок падіння гелікоптера поблизу дитячого садочка в Броварах є п’ятеро постраждалих, а також загиблі.

Пресслужба поліції Броварського району повідомляє, що загиблих серед дітей немає.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба додав, що під час трагедії у садочку перебували діти та співробітники. Станом на 09:16 усіх евакуювали.

Раніше про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат», — написав він.

Тимошенко додав, що на місці вже працюють ДСНС та інші відповідні служби. Інформація про потерпілих та обставини з’ясовується.