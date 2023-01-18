Латвія відправить Україні ЗРК Stinger, вертольоти й безпілотники

Про це пише Delfi.

Цього тижня міністерка оборони Інара Мурнієце відвідала Україну, де зустрілася з очільником Міноборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність уже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки Україні.

«Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки — зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році», — сказала Мурнієце після зустрічі.

У листопаді 2022 року фонд Ziedot.lv розпочав кампанію зі збору коштів «Хороші новини», зібрано вде 439 768 євро, які підуть на закупівлю виробленої в Латвії військової техніки та спорядження.

25 січня в будівлі 19-го батальйону бойового забезпечення Земессардзе в Улброці відбудеться захід із відправлення першої партії техніки.