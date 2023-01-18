Футзал Украины: итоги прошлого и перспективы нынешнего года

2022 год оказался весьма успешным для главных украинских футзальных команд. Наши мужские и женские сборные показали очень хорошие результаты на крупных международных соревнованиях. Представитель страны солидно выступил в главном европейском кубке. В целом футзал Украины подтвердил свой высокий уровень, хотя, конечно, всегда хочется большего. Вспомним ключевые события 2022 года:

Январь-февраль. Мужская сборная добралась до полуфинала Евро в Нидерландах. Команда не смогла завоевать медали, но этот результат стал лучшим за последние 17 лет.

Июль. Женская сборная завоевала бронзу на Евро, проходившем в Португалии, обыграв в матче за третье место Венгрию.

Июль. На чемпионате мира среди студентов в Португалии женская команда довольствовалась 5-м местом. Мужская сборная дошла до финала, где уступила бразильцам. Это серебро — еще один несомненный успех футзала Украины.

Сентябрь. Украинские юноши вышли в полуфинал Евро, который проходил в Испании. После поражения от португальцев турнир для нашей команды закончился, так как игра за бронзу не была предусмотрена регламентом.

Ноябрь. Ивано-франковский «Ураган» отобрался в элит-раунд Лиги чемпионов. К сожалению, 2 побед в 3 матчах оказалось недостаточно для выхода в Финал Четырех, но игру «драконы» показали более чем достойную.

В 2023 году женскую сборную снова ожидает участие в Евро. Украинки сыграют в Финале Четырех благодаря успешному выступлению в отборочном турнире, который проходил в Польше. Мужской команде еще только предстоит завоевать путевку на чемпионат мира 2024. Сборная уже практически гарантировала место в элитном раунде, где будут разыгрываться путевки на финальный турнир в Германии.

Как себя чувствует украинский биатлон сегодня

В отличие от футзалистов, биатлонисты в последнее время не могут похвастаться серьезными успехами. Вид спорта, пользующийся большой популярностью в нашей стране, давно не радовал болельщиков громкими победами. Есть много объяснений тому, почему украинский биатлон сегодня пребывает в кризисе. Это и смена поколений, и недостаток финансирования, и отсутствие нормальных условий для подготовки в стране. Кроме того, очень сложно сосредоточиться на тренировках и выступлениях, когда на территории твоей страны проходят военные действия.

Результатом неудач последних лет стала смена руководства. Валерий Брынзак, неизменно возглавлявший ФБУ с 1998 года, не стал выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах. Президентом стал Иван Крулько, человек практически неизвестный в биатлонных кругах. Несколько месяцев на должности заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта трудно назвать серьезным кадровым опытом. Стоит ли ждать от нового руководителя украинского биатлона сегодня кардинальных реформ? Вряд ли, учитывая военное положение в стране, но ответ на этот вопрос даст только время.

Автор sport.ua: Сергей Цыба — https://www.facebook.com/profile.php?id=100009246736006