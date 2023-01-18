Членство Украины в НАТО было бы “подходящим исходом” российского вторжения — Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО, против которого он ранее выступал, было бы “подходящим исходом” вторжения РФ.

Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер отметил, что “до этой войны был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас”.

“Идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла”, — сказал Киссинджер.

Он также добавил, что США должны продолжать поддерживать и усиливать свою военную поддержку Украины до прекращения боевых действий. По его словам, мирные переговоры должны начаться после того, как украинские силы вернут себе территории, оккупированные Россией после вторжения.

Также Киссинджер выразил свое “восхищение президентом Украины и героическим поведением украинского народа”.

При этом Киссинджер выступил за диалог с Москвой, призвал не допустить войны между Западом и РФ.

Он подчеркнул важность предоставления России возможности присоединиться к международной системе, и выступил за диалог с Россией, указывая на то, что на ее территории находится ядерное оружие.

По его мнению, в конце процесса мирных переговоров, Украина должна получить гарантии НАТО.

“Я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим исходом”, — заявил он.