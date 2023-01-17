Знакомьтесь — Adesign studio

Приветствую Вас! Рада познакомить вас с нашей студией Adesign. Мы специализируемся в создании дизайна интерьера коммерческих объектов и розничных сетей:

магазины, бутики и шоу-румы;

банки, офисы и коворкинги;

кафе и рестораны;

салоны красоты и СПА-центры;

гостиницы и отели;

а также жилые проекты квартир и домов.

Adesign studio создает дизайн-миры для людей и брендов, на пересечении искусства, науки и опыта. Это означает, что в создании проектов мы опираемся на наш многолетний опыт, следим за мировыми трендами и изучаем новые подходы в проектировании общественных и жилых пространств, а также используем художественные приемы в оформлении интерьеров.

Отличительная особенность нашей студии в том, что мы глубоко погружаемся в специфику бизнеса наших клиентов, изучаем его сервисную модель, маркетинговую стратегию, целевую аудиторию и пр.; значительную часть времени посвящаем изучению как самого объекта проектирования, так и изучению конкурентов и лучших аналогов; разрабатываем дизайн-концепцию, которая выполняет поставленные задачи с минимальными капиталовложениями.

Мы горды тем, что наши проекты занимают первые места в конкурсах по ритейл-дизайну и высоко оцениваются лидерами бизнес-ассоциации ритейлеров Украины. Нашими клиентами стали такие известные компании, как Таскомбанк, Ювелирный дом SOVA, ISEI, всемирно известные бренды Kleiberit, Watts Japan, MISSHA, it-компании ZOOLATECH, Playtika, Lenovo и другие.

Наша цель – долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и высокая репутация

Заказав наши услуги, Вы получаете не просто красивые картинки, а продуманный концепт с точки зрения эргономики, психологии поведения человека и сервис-дизайна. Визуальную часть проекта мы выполняем в виде 3D модели, которая позволяет совершить виртуальный тур и рассмотреть интерьер с любого ракурса. Дизайн-проект состоит из детально проработанных планов и чертежей. А наш Авторский надзор является гарантией качественного воплощения проекта в реальность.

Также мы предлагаем услугу по созданию книги стандартов – “Guideline book”. Это книга, в которой описывается формат вашего объекта или розничной сети, принципы создания и оформления интерьера. Можно сказать, что это брендбук, который содержит информацию не о логотипе и фирменном стиле, а о вашем фирменном интерьере.

Мы знаем как создать интерьер, который будет привлекать посетителей, подчеркнет уникальность и силу вашего бренда, увеличит продажи и прибыль!