Військові Австралії відправляються до Британії навчати українців

Десятки військовослужбовців Австралійських сил оборони вилетять до Великої Британії цього тижня, щоб розпочати тренування українських військових.

Про це повідомляє The Guardian, пише «Європейська правда».

Уряд зобов’язався направити до 70 військовослужбовців ЗС Австралії для участі у навчальній операції під проводом Британії. Кілька з них вже залишили Австралію для підготовки, але більшість вилітає цього тижня.

У середу уряд Австралії оприлюднить більш детальну інформацію про місію. За його словами, більшість військовослужбовців будуть з 1-ї бригади австралійської армії.

«Навчання, проведені в рамках цієї операції, створять додатковий потенціал у Збройних силах України і будуть зосереджені на базовій піхотній тактиці для міських і лісистих умов», — заявили в уряді.

Мета — допомогти українським призовникам «отримати військові навички, необхідні для захисту своєї Батьківщини».

Уряд підкреслив, що місія не передбачає входження австралійських військ на територію України.