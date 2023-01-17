 
«  
  »

В СБУ викрили любительку «руского міра»

Правоохоронці виявили прихильницю «руского міра»  у відомчому науково-дослідному інституті Служби безпеки України — пресслужби ДБРСБУ та Київської міської прокуратури

 Працівники ДБР повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України 48-річній заступниці начальника фінансово-економічного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.

Жінка публічно виправдовувала війну Росії проти України та всіляко заперечувала окупацію українських територій.

На своєму робочому місті вона намагалась переконати колег у тому, що війна, яку розпочала Росія в Україні ще у 2014 році, є внутрішнім громадянським конфліктом. Також вона стверджувала, що українські міста Харків і Одеса «исконно русские города».

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна.

17 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  