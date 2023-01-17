У районі Авдіївки ЗСУ інколи відходять на тактично кращі позиції, — керівник ВЦА

Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

«Штурмові дії тривають майже щодня. Їхня кількість хвилеподібна. Інколи від 100 до 250 обстрілів тільки по позиціях ЗСУ. Штурмових дій по нашому напрямку (Авдіївка, Мар’їнка) від 5-8 за добу до понад 40 штурмів», — сказав він.

Барабаш також розповів про нібито успіхи росіян.

«Ми бачимо мапу бойових дій. Певний успіх, з їх слів, вони мають. Але це не успіх, просто відійшли наші на більш зручні тактично позиції. ЗСУ вийшли на висоти, де мають бойовий контроль. Бо сидіти в селі, яке вщент розбите, сенсу немає. Ми не та нація, яка може собі дозволити посилати людей на забій. Це в них м’ясо йде, його ніхто не рахує. Вони втрачають непотріб, а ми — кращих», — підсумував очільник ВЦА.