У Китаї вперше за 60 років скоротилася кількість населення

Про це повідомляє Reuters.

Національне бюро статистики Китаю оприлюднило дані, згідно з якими на кінець 2022 року кількість населення країни становила 1,41 млрд людей. Тобто за минулий рік його кількість скоротилася приблизно на 850 тис. людей.

Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю може скоротитися до 109 млн. Це більш ніж утричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019 році. Натомість Національне статистичне бюро країни зазначило, що не варто турбуватися про скорочення населення, оскільки «загальна пропозиція робочої сили все ще перевищує попит».

Також у Китаї спостерігався й найнижчий рівень народжуваності. Так минулого року він становив 6,77 новонароджених на 1000 людей. У 2021 році цей показник дорівнював 7,52 новонароджених.

Водночас наприкінці 2022 року рівень смертності в Китаї визнали найвищим з 1974 року — він становив 7,37 смертей на 1000 людей. У 2021 році на 1000 людей припадало 7,18 смертей.

Зазначають, що демографічний спад є переважно результатом китайської політики однієї дитини, яка була запроваджена з 1980 по 2018 роки. Також причиною для скорочення населення є великі витрати на освіту, через що багато громадян Китаю відмовлялися мати більше ніж одну дитину або ж дитину взагалі.

«Демографічні та економічні перспективи Китаю набагато похмуріші, ніж очікувалося. Китаю доведеться скоригувати свою соціальну, економічну, оборонну та зовнішню політику», — сказав китайський демограф І Фусянь.

Інші демографи країни кажуть, що в Китаї сповільниться економіка через падіння доходів і зростання держборгу внаслідок стрімкого зростання витрати на охорону здоров’я та соцзабезпечення.