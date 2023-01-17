 
«  
  »

У Дніпрі на 90% розібрані завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки

Дніпро
Станом на 07:35 17 січня з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 40 загиблих, травм зазнало 79 людей

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку», — наголосив він.

17 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  