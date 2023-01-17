Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку», — наголосив він.
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У Дніпрі на 90% розібрані завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку», — наголосив він.
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