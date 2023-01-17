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У Китаї вперше за 60 років скоротилася кількість населення Понад 800 солдатів втратили окупанти за добу » У Дніпрі на 90% розібрані завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки Станом на 07:35 17 січня з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 40 загиблих, травм зазнало 79 людей Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. «Понад 63 години триває рятувальна операція у Дніпрі. На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку», — наголосив він.