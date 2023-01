Путін вирішив тиснути далі, ми будемо тиснути також, — заступниця держсекретаря США Шерман На Australian Open запретили флаги России и Беларуси » Пунктуация в английском языке: 12 знаков препинания, которые вы просто обязаны знать Английский — язык эмоциональный. И если в устной речи акценты можно расставить с помощью интонации, то на письме нам понадобятся знаки препинания. Спешим вас успокоить: пунктуация в английском довольно гибкая и расстановка знаков препинания часто зависит от автора. Но все же существуют правила, которые следует безусловно соблюдать. Качественная подготовка к ЗНО от профессионалов: https://cambridge.ua/teenagers/ обучение английскому для школьников и подростков разного уровня знаний. Точка (Period) Точка выполняет две роли: заканчивает повествовательное предложение или обозначает сокращение слов (аббревиатуры). We had a great time together.

John Jones Jr. was born on Sept. 10, 2001. Обратите внимание, если предложение заканчивается аббревиатурой с точкой, вторая точка не нужна. He always wakes up at 6 a.m.

This flower container is perfect for roses, hydrangeas, peonies, etc. Также точка не используется в акронимах и заголовках СМИ: NATO

US vice-president visits Philippine island Вопросительный знак (Question Mark) Вопросительный знак ставится после прямого вопроса. Он также может выражать сомнение в разделительных вопросах. Why are you looking at me?

They married last year, didn’t they? В английском языке не требуется вопросительный знак в косвенном вопросе. Например: He asked why I was looking at him. Восклицательный знак (Exclamation Point) В конце предложений, выражающих удивление, злость, радость, команду ставится восклицательный знак. I can’t believe I met you here!

Stop it immediately! Часто восклицательный знак можно встретить в середине предложения как эмоциональный акцент на каком-либо слове или фразе. В таком случае он берется в скобки. Anna is fluent in ten (!) foreign languages. Запятая (Comma) Запятая разделяет разные идеи в предложении, используется при перечислении. Последняя запятая в списке, известная как оксфордская (Oxford comma), не является обязательной. Некоторые лингвисты рекомендуют ставить ее, а другие считают лишней. We went to the movies, and then we went out to lunch.

Suzy bought black, red, and brown shoes. Запятая нужна перед союзами but, or, nor, so, yet, and. Но если предложение короткое, этот знак препинания может упускаться. Различные дополнения, вводные слова и фразы также выделяются запятыми. So, you shouldn’t trust such people.

Kate, who is my colleague, has recently visited Paris.

To be honest, I don’t know anything about this problem. Запятая ставится между числом и годом в предложениях, а также до и после обращения. They were married on July 10, 1999.

I’m sorry, Sam, it’s my fault. Запятой отделяется «хвостик» разделительного вопроса: She doesn’t know about it, does she? Прямая речь также выделяется запятыми: She said, “I trust you.” Точка с запятой (Semicolon) Точка с запятой соединяет независимые предложения, демонстрирует более тесную связь между ними, чем обычная точка. Также этот знак препинания может разделять отдельные элементы в списке, если они уже содержат запятые. His mobile phone is broken; it is also very old.

Last year I visited Valencia, Spain; Stuttgart, Germany; Marseille, France and some other cities. Двоеточие (Colon) Двоеточие ставится перед цитатой, объяснением, примером или перечнем предметов. Иногда двоеточие может использоваться перед уточняющей информацией или подчеркивать важное слово (фразу). She was going to study 4 subjects: sociology, politics, philosophy, and economics.

I didn’t have time to get changed: I was already late. Длинное тире (Em Dash) Длинные тире отделяют определенное слово или фразу от остальных, могут подчеркивать какую-либо часть предложения. My good friend — whom I’ve known since I was a kid — is moving away.

The car was beautiful — but expensive. Короткое тире (En Dash) Используется для обозначения числовых диапазонов, а также в сложных словах и неологизмах. Обратите внимание, после короткого тире не нужны пробелы. The Civil War (1861–1865) had an indelible impact on the United States.

A hospital–nursing home connection is important for the health system.

The London–Paris train leaves at two o’clock. Скобки (Parentheses, Brackets, Braces) Круглые скобки (parentheses) добавляют уточнения к предложению, отделяют определенные фразы от остальной информации. Квадратные скобки (brackets) могут использоваться внутри круглых (так называемые вложенные скобки) или для объяснения смысла цитаты. Фигурные скобки можно увидеть только вокруг групп чисел и математических выражений. Jeremy and Jane (who are brother and sister) both have black hair.

“He [Mr. Jones] was the last person seen at the house,” reported the detective.

The teacher wrote a set of numbers {3, 8, 14} on the board. Апостроф (Apostrophe) Апостроф обозначает пропуск одной или нескольких букв в слове и образует сокращения. Также он показывает притяжательный падеж или создает множественное число строчных букв. I’ve seen that movie several times.

Kate’s dog is hilarious.

Mind your p’s and q’s. Кавычки (Quotation Marks) Двойные кавычки обозначают начало и конец цитируемого отрывка, они также могут показывать диалоги в художественной литературе. Если нужно обозначить цитату внутри другой цитаты, используют одинарные кавычки. «Don’t go outside,» Anna said.

Marie told the teacher, «Marc said to me ‘Bill started the fight,’ and I believed him.» Многоточие (Ellipsis) Многоточие указывает на пропуск слов, длинную паузу или на то, что предложение не окончено. Используется обычно в середине или в конце предложения. She started counting «One, two, three, four…» until she reached 10, and then went looking for him.

I wanted to solve this problem, but it was not so easy… Если у вас еще остались вопросы об английской пунктуации, мы будем рады рассказать больше на курсах Cambridge Education Centre. Знание знаков препинания — это хорошее начало. Теперь, когда вы можете отличить длинное тире от короткого, вы готовы к следующей задаче: обращайте внимание на оформление текста в литературных произведениях и СМИ, старайтесь больше писать на английском и избегайте распространенных ошибок.