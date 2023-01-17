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Пунктуация в английском языке: 12 знаков препинания, которые вы просто обязаны знать

Английский — язык эмоциональный. И если в устной речи акценты можно расставить с помощью интонации, то на письме нам понадобятся знаки препинания. Спешим вас успокоить: пунктуация в английском довольно гибкая и расстановка знаков препинания часто зависит от автора. Но все же существуют правила, которые следует безусловно соблюдать.

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Точка (Period)

Точка выполняет две роли: заканчивает повествовательное предложение или обозначает сокращение слов (аббревиатуры).

  • We had a great time together.
  • John Jones Jr. was born on Sept. 10, 2001.

Обратите внимание, если предложение заканчивается аббревиатурой с точкой, вторая точка не нужна.

  • He always wakes up at 6 a.m.
  • This flower container is perfect for roses, hydrangeas, peonies, etc. 

Также точка не используется в акронимах и заголовках СМИ:

  • NATO
  • US vice-president visits Philippine island

Вопросительный знак (Question Mark)

Вопросительный знак ставится после прямого вопроса. Он также может выражать сомнение в разделительных вопросах.

  • Why are you looking at me?
  • They married last year, didn’t they?

В английском языке не требуется вопросительный знак в косвенном вопросе. Например: He asked why I was looking at him.

Восклицательный знак (Exclamation Point)

В конце предложений, выражающих удивление, злость, радость, команду ставится восклицательный знак.

  • I can’t believe I met you here!
  • Stop it immediately!

Часто восклицательный знак можно встретить в середине предложения как эмоциональный акцент на каком-либо слове или фразе. В таком случае он берется в скобки.

  • Anna is fluent in ten (!) foreign languages.

Запятая (Comma)

Запятая разделяет разные идеи в предложении, используется при перечислении. Последняя запятая в списке, известная как оксфордская (Oxford comma), не является обязательной. Некоторые лингвисты рекомендуют ставить ее, а другие считают лишней.

  • We went to the movies, and then we went out to lunch.
  • Suzy bought black, red, and brown shoes.

Запятая нужна перед союзами but, or, nor, so, yet, and. Но если предложение короткое, этот знак препинания может упускаться. Различные дополнения, вводные слова и фразы также выделяются запятыми.

  • So, you shouldn’t trust such people.
  • Kate, who is my colleague, has recently visited Paris.
  • To be honest, I don’t know anything about this problem.

Запятая ставится между числом и годом в предложениях, а также до и после обращения.

  • They were married on July 10, 1999.
  • I’m sorry, Sam, it’s my fault.

Запятой отделяется «хвостик» разделительного вопроса:

  • She doesn’t know about it, does she?

Прямая речь также выделяется запятыми:

  • She said, “I trust you.”

Точка с запятой (Semicolon)

Точка с запятой соединяет независимые предложения, демонстрирует более тесную связь между ними, чем обычная точка. Также этот знак препинания может разделять отдельные элементы в списке, если они уже содержат запятые.

  • His mobile phone is broken; it is also very old.
  • Last year I visited Valencia, Spain; Stuttgart, Germany; Marseille, France and some other cities.

Двоеточие (Colon)

Двоеточие ставится перед цитатой, объяснением, примером или перечнем предметов. Иногда двоеточие может использоваться перед уточняющей информацией или подчеркивать важное слово (фразу).

  • She was going to study 4 subjects: sociology, politics, philosophy, and economics.
  • I didn’t have time to get changed: I was already late.

Длинное тире (Em Dash)

Длинные тире отделяют определенное слово или фразу от остальных, могут подчеркивать какую-либо часть предложения.

  • My good friend — whom I’ve known since I was a kid — is moving away.
  • The car was beautiful — but expensive.

Короткое тире (En Dash)

Используется для обозначения числовых диапазонов, а также в сложных словах и неологизмах. Обратите внимание, после короткого тире не нужны пробелы.

  • The Civil War (1861–1865) had an indelible impact on the United States.
  • A hospital–nursing home connection is important for the health system.
  • The London–Paris train leaves at two o’clock.

Скобки (Parentheses, Brackets, Braces)

Круглые скобки (parentheses) добавляют уточнения к предложению, отделяют определенные фразы от остальной информации. Квадратные скобки (brackets) могут использоваться внутри круглых (так называемые вложенные скобки) или для объяснения смысла цитаты. Фигурные скобки можно увидеть только вокруг групп чисел и математических выражений.

  • Jeremy and Jane (who are brother and sister) both have black hair.
  • “He [Mr. Jones] was the last person seen at the house,” reported the detective.
  • The teacher wrote a set of numbers {3, 8, 14} on the board.

Апостроф (Apostrophe)

Апостроф обозначает пропуск одной или нескольких букв в слове и образует сокращения. Также он показывает притяжательный падеж или создает множественное число строчных букв.

  • I’ve seen that movie several times.
  • Kate’s dog is hilarious.
  • Mind your p’s and q’s.

Кавычки (Quotation Marks)

Двойные кавычки обозначают начало и конец цитируемого отрывка, они также могут показывать диалоги в художественной литературе. Если нужно обозначить цитату внутри другой цитаты, используют одинарные кавычки.

  • «Don’t go outside,» Anna said.
  • Marie told the teacher, «Marc said to me ‘Bill started the fight,’ and I believed him.»

Многоточие (Ellipsis)

Многоточие указывает на пропуск слов, длинную паузу или на то, что предложение не окончено. Используется обычно в середине или в конце предложения.

  • She started counting «One, two, three, four…» until she reached 10, and then went looking for him.
  • I wanted to solve this problem, but it was not so easy…

Если у вас еще остались вопросы об английской пунктуации, мы будем рады рассказать больше на курсах Cambridge Education Centre.

Знание знаков препинания — это хорошее начало. Теперь, когда вы можете отличить длинное тире от короткого, вы готовы к следующей задаче: обращайте внимание на оформление текста в литературных произведениях и СМИ, старайтесь больше писать на английском и избегайте распространенных ошибок.

17 января, 2023 | Category: Новости

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