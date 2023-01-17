Пунктуация в английском языке: 12 знаков препинания, которые вы просто обязаны знать

Английский — язык эмоциональный. И если в устной речи акценты можно расставить с помощью интонации, то на письме нам понадобятся знаки препинания. Спешим вас успокоить: пунктуация в английском довольно гибкая и расстановка знаков препинания часто зависит от автора. Но все же существуют правила, которые следует безусловно соблюдать.
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Точка (Period)
Точка выполняет две роли: заканчивает повествовательное предложение или обозначает сокращение слов (аббревиатуры).
- We had a great time together.
- John Jones Jr. was born on Sept. 10, 2001.
Обратите внимание, если предложение заканчивается аббревиатурой с точкой, вторая точка не нужна.
- He always wakes up at 6 a.m.
- This flower container is perfect for roses, hydrangeas, peonies, etc.
Также точка не используется в акронимах и заголовках СМИ:
- NATO
- US vice-president visits Philippine island
Вопросительный знак (Question Mark)
Вопросительный знак ставится после прямого вопроса. Он также может выражать сомнение в разделительных вопросах.
- Why are you looking at me?
- They married last year, didn’t they?
В английском языке не требуется вопросительный знак в косвенном вопросе. Например: He asked why I was looking at him.
Восклицательный знак (Exclamation Point)
В конце предложений, выражающих удивление, злость, радость, команду ставится восклицательный знак.
- I can’t believe I met you here!
- Stop it immediately!
Часто восклицательный знак можно встретить в середине предложения как эмоциональный акцент на каком-либо слове или фразе. В таком случае он берется в скобки.
- Anna is fluent in ten (!) foreign languages.
Запятая (Comma)
Запятая разделяет разные идеи в предложении, используется при перечислении. Последняя запятая в списке, известная как оксфордская (Oxford comma), не является обязательной. Некоторые лингвисты рекомендуют ставить ее, а другие считают лишней.
- We went to the movies, and then we went out to lunch.
- Suzy bought black, red, and brown shoes.
Запятая нужна перед союзами but, or, nor, so, yet, and. Но если предложение короткое, этот знак препинания может упускаться. Различные дополнения, вводные слова и фразы также выделяются запятыми.
- So, you shouldn’t trust such people.
- Kate, who is my colleague, has recently visited Paris.
- To be honest, I don’t know anything about this problem.
Запятая ставится между числом и годом в предложениях, а также до и после обращения.
- They were married on July 10, 1999.
- I’m sorry, Sam, it’s my fault.
Запятой отделяется «хвостик» разделительного вопроса:
- She doesn’t know about it, does she?
Прямая речь также выделяется запятыми:
- She said, “I trust you.”
Точка с запятой (Semicolon)
Точка с запятой соединяет независимые предложения, демонстрирует более тесную связь между ними, чем обычная точка. Также этот знак препинания может разделять отдельные элементы в списке, если они уже содержат запятые.
- His mobile phone is broken; it is also very old.
- Last year I visited Valencia, Spain; Stuttgart, Germany; Marseille, France and some other cities.
Двоеточие (Colon)
Двоеточие ставится перед цитатой, объяснением, примером или перечнем предметов. Иногда двоеточие может использоваться перед уточняющей информацией или подчеркивать важное слово (фразу).
- She was going to study 4 subjects: sociology, politics, philosophy, and economics.
- I didn’t have time to get changed: I was already late.
Длинное тире (Em Dash)
Длинные тире отделяют определенное слово или фразу от остальных, могут подчеркивать какую-либо часть предложения.
- My good friend — whom I’ve known since I was a kid — is moving away.
- The car was beautiful — but expensive.
Короткое тире (En Dash)
Используется для обозначения числовых диапазонов, а также в сложных словах и неологизмах. Обратите внимание, после короткого тире не нужны пробелы.
- The Civil War (1861–1865) had an indelible impact on the United States.
- A hospital–nursing home connection is important for the health system.
- The London–Paris train leaves at two o’clock.
Скобки (Parentheses, Brackets, Braces)
Круглые скобки (parentheses) добавляют уточнения к предложению, отделяют определенные фразы от остальной информации. Квадратные скобки (brackets) могут использоваться внутри круглых (так называемые вложенные скобки) или для объяснения смысла цитаты. Фигурные скобки можно увидеть только вокруг групп чисел и математических выражений.
- Jeremy and Jane (who are brother and sister) both have black hair.
- “He [Mr. Jones] was the last person seen at the house,” reported the detective.
- The teacher wrote a set of numbers {3, 8, 14} on the board.
Апостроф (Apostrophe)
Апостроф обозначает пропуск одной или нескольких букв в слове и образует сокращения. Также он показывает притяжательный падеж или создает множественное число строчных букв.
- I’ve seen that movie several times.
- Kate’s dog is hilarious.
- Mind your p’s and q’s.
Кавычки (Quotation Marks)
Двойные кавычки обозначают начало и конец цитируемого отрывка, они также могут показывать диалоги в художественной литературе. Если нужно обозначить цитату внутри другой цитаты, используют одинарные кавычки.
- «Don’t go outside,» Anna said.
- Marie told the teacher, «Marc said to me ‘Bill started the fight,’ and I believed him.»
Многоточие (Ellipsis)
Многоточие указывает на пропуск слов, длинную паузу или на то, что предложение не окончено. Используется обычно в середине или в конце предложения.
- She started counting «One, two, three, four…» until she reached 10, and then went looking for him.
- I wanted to solve this problem, but it was not so easy…
Если у вас еще остались вопросы об английской пунктуации, мы будем рады рассказать больше на курсах Cambridge Education Centre.
Знание знаков препинания — это хорошее начало. Теперь, когда вы можете отличить длинное тире от короткого, вы готовы к следующей задаче: обращайте внимание на оформление текста в литературных произведениях и СМИ, старайтесь больше писать на английском и избегайте распространенных ошибок.
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