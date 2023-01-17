Постоянные бонусы онлайн казино — это приятно

Самые лучшие онлайн казино в сети не останавливаются на приветсвенных бонусах и фриспинах для новых игроков. Самые лучшие представители индустрии стараются не только привлечь новичков, но и создать условия, при которых они не будут уходить. Для этого используют постоянные бонусы. Они начисляются за действие, раз в неделю или раз в месяц. К таким относится и отличное http://jagerbeer.ru/ — зеркало знаменитого Плей Фортуна.
Регулярные бонусы казино
При всем разнообразии бонусных предложений, все постоянные вознаграждения можно разделить на три группы:
- Релоад-бонус;
- Кэшбэк;
- Бонусы в программе лояльности.
Достаточно часто получение бонусного вознаграждения связано с пополнением счета или с активной игрой в онлайн слоты.
Релоад-бонус
Бонусы из категории релоад носят постоянный характер. Игроки могут получать деньги на счет за каждое пополнение счета или игру в игровые автоматы. Некоторые онлайн казино устанавливают дни недели или время, депозит в которых приводит к получению дополнительных средств. В дополнение к денежному бонусу игроки могут получить и фриспины. Опытные пользователи онлайн казино любят такие подарки. С их помощью можно:
- Увеличить баланс;
- Постоянно использовать;
- Получать фриспины.
Кэшбэк
Кэшбэк — второй по популярности бонус в онлайн казино. Администрация игрового портала предлагает поощрение активным игрокам, если они по итогам недели или месяца ушли в минус.
В большинстве случаев кэшбэк начисляется не на общий оборот ставок, а на сумму проигрыша за отчетный период. Процент возврата может быть фиксированным или варьироваться в зависимости от статуса в программе лояльности. Чаще всего возврат приходит один раз в месяц, но встречаются предложения с ежедневным и еженедельным кэшбэком.
Бонусы в программе лояльности
Программа лояльности — многоуровневая система поощрения активных игроков. Повышение статуса доступно при выполнении определенных требований к клиенту. Чаще всего, изменение статуса связано с размером оборота ставок в течение месяца.
В рамках программы лояльности начисляются бонусы за смену уровня и подарки в рамках полученного уровня.
Правила получения бонусов
Вне зависимости от категории бонуса, важно учитывать пять параметров, для оценки привлекательности вознаграждения:
- Необходимость депозита и его размер;
- Максимальный размер бонусного вознаграждения;
- Лимит выигрыша по бонусному предложению;
- Срок отыгрыша;
- Оборот ставок.
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