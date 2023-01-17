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Понад 800 солдатів втратили окупанти за добу

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3121 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од.
  • артилерійських систем – 2104 (+5) од.
  • РСЗВ – 441 (+3) од.
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од.
  • літаків – 286 (+0) од.
  • гелікоптерів – 276 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1872 (+0)
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

  • 17 січня Генштаб повідомив, що за минулу добу українські захисники відбили атаки в районах понад 20 міст і сіл та уразили 11 районів скупчення окупантів.
17 января, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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