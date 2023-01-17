Поговорим о таком жанре комиксов, как манга

Если вы еще ничего не знаете о таких жанрах, как аниме и манга, то эта статья сделана для вас. Начнем с обозначения, манга − это японские комиксы, а аниме означает японский анимационный фильм. На сегодняшний день читать такие комиксы можно в режиме онлайн, на специализированном сайте с ежедневным обновлением комиксов. Также наш интернет магазин World of Comics имеет большой ассортимент авторских работ, которые могут вас заинтересовать.

Японские комиксы

У обеих форм характерное обилие нестандартной европейцам эстетики. Ничего удивительного, эти жанры родом из Японии, которая находится за пределом нашей культуры. Но все же это отличная возможность познать культуру и традиции из далеких стран.

В Японии создание сюжетной картины сопровождается сотнями лет разных традиций. Известная на сегодня нам Манга берет свое начало на границе XVIII и ХХ века. Основное ее развитие было в 60-х годах XX века после вдохновения мангаков творчества студии Уолта Диснея. На сегодняшний день этот жанр признали искусством в Японии. Только же на японском рынке манга уже давным-давно перешла отметку 5 миллиардов долларов.

Для кого предназначен японский комикс манга

Самой главной информацией о манге считается то, что она предназначена для любого возраста и пола. В Европе также есть создание комиксов предназначенных не только для деток. Однако эту форму развлечения можно считать больше детской. Только вот в Японии все иначе.

Поговорим об интересных фактах комикса манга

В Японии такой жанр комиксов читают абсолютно все. Здесь ее можно разделить на такие виды:

на книжных полках манги можно найти мультики для маленьких детей, комиксы для деток, а также для взрослых и подростков;

от целевой аудитории будет зависеть, какие истории и события будут рассказываться в комиксах;

в манге для парней в основном пишут про роботов, спортсменов и воинов;

а в комиксах для девочек делают больше акцент на выражении эмоций персонажей, их взаимоотношений между собой.

В историях для взрослых нередко затрагиваются немаловажные темы, например, как терпение, истории любви и дружбы, бережное отношение к природным ресурсам нашей Земли. Еще существуют взрослые комиксы манга − часто довольно жестокие. Тем, на самом деле, огромное количество, и они вызывают интерес. В этом можно с легкостью удостовериться, познакомившись с несколькими вариантами.

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