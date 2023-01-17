Генсек ООН осудил ракетный удар по жилому дому в Днепре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил ракетный удар по жилому дому в городе Днепр, Украина, в результате которого не менее 40 человек погибли, значительно больше получили ранения, еще десятки считаются пропавшими без вести, сообщилa представитель ООН.

«Атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право. Они должны прекратиться немедленно», – заявила помощник пресс-секретаря генерального секретаря Стефани Трамбле.

«Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате атаки в Днепре, и желает скорейшего выздоровления раненым», – добавила Трамбле.