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Генсек ООН осудил ракетный удар по жилому дому в Днепре

Антониу Гутерриш заявил, что атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил ракетный удар по жилому дому в городе Днепр, Украина, в результате которого не менее 40 человек погибли, значительно больше получили ранения, еще десятки считаются пропавшими без вести, сообщилa представитель ООН.

«Атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право. Они должны прекратиться немедленно», – заявила помощник пресс-секретаря генерального секретаря Стефани Трамбле.

«Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате атаки в Днепре, и желает скорейшего выздоровления раненым», – добавила Трамбле.

17 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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